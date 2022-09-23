台中大里區3月25日發生1名25歲劉姓男子在KTV飲酒整晚後開著BMW回家，撞死1名清晨買菜回家的婦人，男子當下還調頭肇逃回市區，又擦撞2輛機車，事後遭逮辯稱不知道撞到人，酒測值高達0.95，近日法律判決出爐，法官認為他犯案後又肇事逃逸，且沒有達成和解，判刑有期徒刑6年，全案可上訴。

25歲劉姓駕駛25日清晨駕黑色BMW和友人喝到爛醉，開車從市區行經大智路要回住家，行經大智路、喬城路口時，遇上66歲梁姓婦人騎機車買菜要返家，BMW即從後方高速追撞婦人，婦人當場被彈飛3公尺高墜地，頭部鮮血直流，送醫後不治身亡，現場機車零件散落一地。

而劉男撞到機車後竟調頭往市區行駛，10多分鐘後在東區東光園道一處死巷倒車時又擦撞到2台轎車，三分局警方獲報到場處理時，接獲通知劉稍早才在大里撞死騎機車買菜婦人；劉男酒測值達0.95，偵訊時說不知道喝了多少酒，也不知道有撞到人，平時無業的他靠投資虛擬貨幣賺錢。

台中地方法院審理過後，認為劉男無照駕駛，並以每小時106公里的高速駕駛於市區道路上，酒測值達0.95，犯案後又肇事逃逸，也沒有與被害人家屬達成和解，決定依照酒駕致死罪將他判刑5年，另依駕駛動力交通工具致人於死逃逸，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑6年，全案仍可上訴。