為深耕基層籃球，高雄鋼鐵人23日啟動校園巡迴列車，首站前往高雄市岡山區竹圍國小，鋼鐵隊長呂政儒、新人王陳又瑋、鋼鐵坦克王柏智及素人籃球員楊浩之等人氣球星化身「一日體育老師」，與在校近兩百名師生進行近距離的互動。

位於高雄市岡山區的竹圍國小，是岡山區最大的小學，雖然學校沒有體育班，但校園籃球風氣相當盛行，校隊球員成員來自校內三到六年級，僅用課外時間進行練習，在教練朱振維帶領下，岡山國小勇奪110學年國民小學籃球聯賽冠軍。

為深耕高雄籃球運動發展，高雄鋼鐵人規劃校園巡迴列車，首站來到岡山區竹圍國小，鋼鐵人球星們一到場獲得師生們的熱烈歡迎。呂政儒代表球團，致贈簽名球衣給竹圍國小校長鄭進斛，展開一系列的籃球教學與趣味競賽。

鋼鐵人球星擔任竹圍國小「一日體育老師」，與校內師生進行近距離的互動，教導同學們籃球基本運球、投籃等技巧，並與同學們進行刺激緊張的三對三籃球鬥牛賽。

球團還特別準備球星親筆簽名商品，以及10月8至10日在鳳山體育館舉辦的「高雄鋼鐵人South賽熱身賽門票」，贈送給現場參與活動的同學，邀請師生們在雙十連假期間進球場替高雄鋼鐵人加油。

校長鄭進斛表示，他十分開心高雄鋼鐵人能在練習之餘，特地前往學校與師生們互動並推廣籃球運動，此次活動肯定給同學帶來美好的回憶，他也提到，體育運動一直是他最注重的，也因此於校園中新建多個籃球框，讓同學們能夠盡情享受籃球運動的樂趣。