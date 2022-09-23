高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現在病人的胃體，有一處約2公分的黏膜異常。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗1名71歲老婦人，因上腹不適至部立苗栗醫院內科門診，經腸胃肝膽科醫師陳世源診治，並安排胃鏡檢查，證實是早期胃癌，醫師隨即協助轉介由一般外科醫師高浩偉接手治療，為她進行次全胃切除及淋巴清除手術，術後已恢復順利出院。最終病理報告為第一期的早期胃癌，門診追蹤即可，無需後續化學治療。

陳世源指出，婦人看診時，原本表示只是輕微的胃部脹氣，平常也沒有什麼會影響健康的不良嗜好，認為應該只要吃藥治療就好，經醫師詳細講解後，才願意鼓起勇氣接受胃鏡檢查。經胃鏡發現在胃體有一處約2公分的黏膜異常，配合特殊的窄頻影像系統評估後，陳醫師懷疑該黏膜異常可能是癌症，經切片後證實確實為胃癌，而且分類為惡性程度較高的戒指狀細胞癌。另外也發現病患有胃幽門螺旋桿菌的感染，推測是造成癌症的原因之一。

高浩偉則表示，胃癌的早期候症狀並不明顯，大多以上腹不適等做為表現，因此難以跟一般胃部疾病區分，造成胃癌早期診斷較為困難。另外，早期胃癌在胃鏡上的特徵也不一定是胃潰瘍的型態，有時只是輕微的凸起、黏膜異常或破損，此時就需要仰賴腸胃科醫師的經驗，以及特別的影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。一旦發現是早期胃癌，治療的方式主要以切除為主，包含了手術切除或內視鏡切除，需經由醫師判斷最適合的治療方針，才會有較好的預後。

由於胃癌初期的症狀不明顯，高醫師建議民眾應了解自己是否有胃癌的危險因子，其中包含了男性、年紀超過50歲、抽菸喝酒、肥胖、以前接受過胃部手術、有胃癌家族史或有胃部疾病(胃炎、胃瘜肉、上皮化生、胃潰瘍或幽門桿菌感染)。另外，煙燻、燒烤及醃漬食物也是可能造成胃癌的風險之一，因此日本及韓國都是胃癌發生率較高的國家。高醫師特別提醒，苗栗以客家美食聞名，而客家文化擅長以醃製的方式來保存食材，因此在享受美食的同時，也要注意自己的是否有相關症狀。

高浩偉提醒民眾，若有腹部不適症狀持續過久沒有改善，或50歲以上有胃癌的危險因子，應積極接受檢查，莫因害怕接受檢查，延誤病情及治療最佳時機。