高雄捷運小港林園線今年6月通過環評，國發會也於8月審查通過高雄捷運小港林園延伸線綜合規畫報告，後續送行政院核定。立委賴瑞隆率先報喜訊說，院長蘇貞昌於23日正式核定興建計畫，總經費533億元，2030年完工通車。不過捷運局目前尚未接獲正式函文，接獲後會對外公布。

高雄捷運小港林園線全長11.59公里，路線自紅線R3小港站向南延伸進入林園，共設置7座車站，包含6座地下車站、1座高架車站。立委賴瑞隆率先報喜訊，表示行政院蘇貞昌院長於23日正式核定捷運小港林園線計畫，總經費533億元，預計於年底動工、2030年完工通車，補足南高雄通往市區捷運路網缺口。

立委賴瑞隆指出，感謝中央各部會對高雄城市交通建設的重視，高雄陳其邁上任後也展現高行政效率，促捷運小港林園線於2021年12月行政院核定可行性研究案，交通部及國發會則分別於今年6月及8月同意綜合規劃報告，並建請行政院核定，行政院則正式核定捷運小港林園線。

賴瑞隆強調，交通建設是城市產業發展的重要基礎。小港、林園區內有3大國家產業園區，且緊鄰海空雙港，每年為國家創造1.52兆元經濟產值。捷運小港林園線完工後將串聯紅線進入臨海工業區、林園工業區、亞洲新灣區、高雄港區、北高雄各科技園區等，帶動高雄整體經濟發展及市民生活品質。不過，捷運局則低調表示目前尚未接獲正式函文，待接獲後將會對外公布。