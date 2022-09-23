在台灣發行8年的花旗Prestige信用卡，諸多產品權益已由花旗（台灣）銀行主動展延至2023年12月底，不受2023年7月底組織分割的影響，近來因此持續提升卡友尊榮極致體驗，全新攜手台北喜來登大飯店十二廚、請客樓等，以及台北寒舍艾美酒店探索廚房、寒舍食譜等知名餐廳合作，推出兩人同行、1人免費的頂級禮遇，以及國內六大高爾夫球練習場，新增購買750顆球送750顆球之購球優惠。

繼泰國、韓國，日本、香港均最新宣布開放邊境，入關民眾不再需要居隔，國際旅遊露曙光，花旗銀行因此邀請Citi Prestige卡友體驗精采權益。在機場相關產品權益部分，Citi Prestige卡友可享一年8次機場接送服務免費權益，亦可將機場接送服務兌換為漫步台灣方案，享高鐵或台鐵指定單一區間標準車廂票券1張、指定地點2小時尊榮私人包車，國際機場停車則享每年免費停車6次，每次最多5天優惠。

海外住宿部份，入住全球任何飯店連續四晚，享第四晚免費，更有24小時生活管家為卡友貴賓打點精緻生活。為顧及客戶旅遊安全保障，Citi Prestige卡友亦尊享高額旅遊保障，公共運輸工具旅行平安保險最高新台幣5,000萬元、全程旅行平安保險最高1,000萬元保障以及全程旅行平安保險傷害醫療費用最高30萬元。