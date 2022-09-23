西勢國小師生利用廢棄課桌椅協助打造巢箱，迎接嬌客領角鴞入住。（林和生攝）

新學期開學不到一個月，屏東西勢國小校園內飛來一對領角鴞，師生就近觀察發現，鳥兒疑似進入繁殖期，為讓牠們安心入住，眾人利用廢棄課桌椅打造一處新窩，並在遠處架設望遠鏡觀察，校方也把握這難得機會，趁機導入生態課程，全校喜迎嬌客到來。

教師趙天民表示，學校長期推動環境及生態教育，某日學生無意間發現校園老樹來了一對從未看過的鳥，經查確定為領角鴞，由於每年10月至隔年2月為都會區領角鴞繁殖季節，因此推測這對成鳥正在尋覓居住地，準備迎接新生命誕生。

既然客人來了、總要熱情接待，由於大樹並無樹洞，師生找來報廢課桌椅，經由裁切、釘牢，且考量避免傷害樹木，捨棄鐵釘、特地利用童軍繩將做好的巢箱綁妥，耗時數周才大功告成。

教務主任許立民指出，校方則把握這難得機會，根據不同年齡、科別，由老師導入閱讀、環境、生態等，把學習繞著這對領角鴞走，學生更把牠們當成家人，有時間便透過望遠鏡觀察，經過老樹時也會放慢腳步，深怕驚擾。

西勢國小緊鄰麟洛溪，附近生態豐富，包括白頭翁、大冠鷲、紅嘴黑鵯都曾出現過，首次喜迎領角鴞，許立民笑說，消息傳得很快，常常有攝影玩家前來拍照，學校粉專人數也突然暴增，算是意外收穫。

不過趙天民則說，是好事、也不是好事，因為氣候變遷、棲地被毀，還有人類活動影響下，牠們此刻才會出現於此，但這也是難得機會教育，教導學生如何保護環境，別讓類似情況發生，也希望有機會記錄雛鳥孵化及生長，而這堂難得生態課持續進行中。