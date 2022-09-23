宏碁(2353)旗下家電品牌宏碁智新（Acerpure）於今日推出生活家電新品空氣清淨機、淨水器、吸塵器，秉持滿足消費者需求、結合智慧與清新品牌風範，讓居家科技新生活不只與眾不同，為居家環境品質打造純淨新高標。

宏碁智新董事長侯知遠表示：宏碁智新期許成為走向國際的生活家電品牌，所以持續在科技及技術上創新，期望帶給消費者更好的產品體驗，今年我們也帶著主力商品空氣清淨機旗艦機款、全新產品線淨水飲水機、淨水器及吸塵器，乘載『Purely Unique淨我所能』品牌新概念，結合新穎視覺設計與使用感受，為消費者開創新的居家智能美學體驗。

宏碁智新從商用空氣品質解決方案起家，2020年開始跨足消費性市場，首以2合1空氣循環清淨機深受消費者喜愛，不僅獲得iF國際設計大獎，並成功打入亞洲、歐洲市場。2022新品發表除了以智慧創新技術打造高規格acerpure pro UVC空氣清淨旗艦機之外，更擴大推出acerpure aqua淨水器、acerpure clean吸塵器等全新產品線。

今天也邀請長期關注環境議題的炎亞綸擔任宏碁智新品牌代言人，除了重視大環境之外，炎亞綸現場也分享對自己居家環境的重視：「今天說要來組成戰隊打爆髒污大Boss真的一點都不誇張，家裡是自己跟家人、毛小孩最密切的生活環境，維持家中空氣、水的潔淨是我覺得非常重要的事情，為了自己最愛的對象當然要捍衛最純粹的生活空間。」產品經理陳怡瑾表示「宏碁智新看見市場上對於居家生活潔淨有更高標準的需求，這次acerpure pro旗艦機款空氣清淨機、acerpure aqua冰溫瞬熱濾淨飲水機跟99.9%除(蹣)率的acerpure clean無線吸塵器的上市，將滿足最重視居家潔淨的消費者需求。」