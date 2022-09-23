台灣昨（22日）宣布0+7預計在10月13日上路，日本也接著在昨日晚間釋出10月11日將開放免簽、自由行的消息，讓大批迫不及待赴日度假的民眾興奮規劃日本遊，旅遊業也在近2日湧現搶訂機票及住宿的熱潮，業者訂單衝出逾3倍成長的銷量，而消費者最關心的日本機票價格已連帶漲了2成，易遊網更指出，接下來航空公司預計在10月3日起還有一波5%幅度的票價調漲，建議想去日本玩的旅客可把握9月購票時機。

根據易遊網觀察，日本機票在今（23日）約有2成左右漲幅；以目前機票銷量佔最大宗的東京為例，廉航最低含稅票價就要近萬元，傳航票價則大約座落1萬7000元至2萬2000元，熱門檔期更飆破3萬元，不僅機票漲價，日本飯店也傳出即將有調漲計劃，因此想赴日本旅遊，可得儘早訂票、訂房。

為搶攻個人機酒自由行市場，易遊網除了現正推出華航獨家95折以及機票折扣碼雙重優惠外，更加碼祭出國外訂房折扣碼，最高現折1188元的優惠。此外，易遊網東京自由行包機商品，也將於10月16日首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅2萬4900元起。

雄獅旅遊官網也已推出日本各大城市自由行商品，若想最快10月11日衝日本，可選購東京酷航自由行7日、每人1萬7888元起，10月13日出發的東京酷航自由行5日、每人1萬5888元起，也可加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。 雄獅旅遊表示，以往日本旅遊的自由行和團體佔整體營收超過4成，接下來鎖定賞楓、滑雪、跨年、農曆新年等熱門季節，受惠於這波政策開放，預計今年底前日本旅遊業績可望恢復到疫情前3成左右。

KKday指出，本周在台灣、日本政府相繼宣布解封利多的帶動下，海外旅遊商品銷售較上週大幅成長50%，且KKday推出搶在解封前出發的日本機加酒商品買氣也升溫，抓緊旅客想趁解封前觀光人潮還不多時暢遊日本的心，10月6日搭乘台灣虎航搶先出發的班次，大阪機加酒自由行5天4夜僅9999元起，東京機加酒7天6夜1萬2999元起，還包含免費申請受付濟證及當地1000萬日幣的海外防疫保險，再送價值2000元日本旅遊折扣金，可用於KKday日本限定旅遊體驗商品。

Klook則除了先前祭出的日本旅遊體驗83折早鳥折扣，更將於今日下午6點在Klook上推出日本商品快閃92折，輸入指定優惠碼就能再享折扣，優惠碼將於6點公布在Klook「好久不見日本」活動網頁，限量1500組。