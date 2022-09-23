《屏東海底40米》開放預購僅1周已達2200本，縣長潘孟安23日出席該書發表會打趣道，「可能要好幾刷了」。（謝佳潾攝）

《屏東海底40米》開放預購僅1周已達2200本，縣長潘孟安23日出席該書發表會打趣道，「可能要好幾刷了」。（謝佳潾攝）

《屏東海底40米》開放預購僅1周已達2200本，縣長潘孟安23日出席該書發表會打趣道，「可能要好幾刷了」。（謝佳潾攝）

《屏東海底40米》開放預購僅1周已達2200本，縣長潘孟安23日出席該書發表會打趣道，「可能要好幾刷了」。（謝佳潾攝）

由屏縣府與種籽設計團隊合作出版的《屏東海底40米》，反應熱烈，開放預購僅1周已達2200本，縣長潘孟安23日出席該書發表會打趣道，「可能要好幾刷了」，他希望民眾可以藉由這本書深入了解海洋，進而親海、愛海、敬海。

潘孟安指出，台灣四面環海，屏東是唯一三面環海的縣市，坐擁台灣海峽、巴士海峽與太平洋，也因海岸線的多變，讓屏東擁有豐富多樣性的海洋生態環境，為此，縣府特別出版《屏東海底40米》一書，盼藉此帶領讀者進入奧妙的海洋世界。

潘孟安介紹道，《屏東海底40米》是以40米海洋深度為刻度，也就是40個探索海洋的面向，以潛人的感受，搭配該深度可能遇見的海洋生物做設計規畫，融入海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境。

他續道，《屏東海底40米》從1米不到的潮間帶往海底層層探索，藉由不同多種載具如衝浪、獨木舟、立槳、浮潛等，帶領大家找到與海洋接觸與對話模式。

「一起來探索內太空！」他強調，相對於外太空，海洋是人人可及的內太空，中性浮力好比外太空的無重力狀態，在水下的內太空世界倘佯，海底的珊瑚礁像是座繽紛的熱帶雨林，有著豐富的生態樣貌，等待大家去發現與探索，所以想要探索海洋需來一趟內太空之旅，而屏東是最佳選擇。

屏縣府表示，繼去年網路上討論度極高的旅遊手冊《屏東特有種》締造銷售佳績後，此本結合環保議題的《屏東海底40米》，反應也很熱烈，開放預購僅1周已達2200本。潘孟安聞訊後笑稱，「可能要好幾刷了」，這本書展現屏東豐富的海洋生態及多樣化的人文環境。