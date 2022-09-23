黃姵嘉和邱昊奇日前同遊金門，互動像熱戀的情侶。（粘耿豪攝）

黃姵嘉（左）和邱昊奇日前同遊金門，一同現身在松山機場。（粘耿豪攝）

黃姵嘉大方認愛邱昊奇。（粘耿豪攝）

金鐘視后黃姵嘉今年3月和小7歲男友分手，恢單半年後，本報獨家直擊黃姵嘉與邱昊奇2人日前一起從金門度假回來，互動像熱戀中的情侶。

2人在IG上甜曬男、女友視角照片。黃姵嘉放上多張旅遊照，其中有邱昊奇側面帥照，並寫下「可愛的荒唐的，我愛的那些瞬間」；而邱昊奇也曬出多張黃姵嘉照片，以「夏末清單」為題，文中寫下「如果你遇到一個讓你神魂顛倒的人，請用最真摯的方式告訴他／她，她懂不懂都沒關係。」2人隔空發送粉紅泡泡，疑陷入熱戀中。

黃姵嘉以女友視角在IG曬出邱昊奇帥照，相當甜蜜。（摘自黃姵嘉IG）

邱昊奇以男友視角在IG曬出黃姵嘉照片，相當甜蜜。（摘自邱昊奇IG）

被問及2人熱戀中？邱昊奇今說：「她（黃姵嘉）也喜歡攝影和電影，2人正在學習用同一個視角探索世界。」黃姵嘉則透過經紀人大方認愛：「我們去金門之前就在一起。」經紀公司也樂觀其成、給予祝福。

據了解，黃姵嘉與邱昊奇多年前合作過《好想談戀愛》、《老爸上身》，戲劇上多次湊對，但當時2人身邊各自有伴，鮮少聯絡，僅一群朋友出遊。今年初2人合作實境節目《我們練愛吧》，得知雙方單身、較頻繁聯絡，再度重逢即擦出愛火。

黃姵嘉和邱昊奇合作實境節目《我們練愛吧》擦出愛火。（摘自邱昊奇IG）

邱昊奇曾在節目上大讚黃姵嘉有女人味，黃姵嘉也在節目上與邱昊奇相處後，甜笑說：「那一刻真的像擁有全世界。」曖昧氛圍爆表，2人愛火從節目內延燒到節目外，宣告戀愛ING，甜蜜羨煞眾人。