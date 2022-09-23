台灣好行集集線23日正式通車，新路線通往台中火車站、高鐵台中站，不再繞行台中市大里區等平面道路，而是由國道3號直接轉台74線快速道路，並且延伸到水里火車站，行車時間可以縮短半小時，台中、水里兩端每天各發3班車。

台灣好行集集線通車典禮，包括立委許淑華、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、台中監理所長楊聰賢、集集鎮長陳紀衡，縣府工務處長陳錫梧及觀光處副處長林秀梅等人都列席。

台灣好行集集線串連台中火車站，沿途經過高鐵台中站、濁水火車站、集集商圈、水里等觀光景點，南投縣目前已有7條台灣好行路線，數量中台灣最多。

許淑華表示，集集小鎮風情吸引觀光客到訪，去年因豪雨造成坍方，導致集集鐵道支線隧道擠壓變形，交通中斷；現在台灣好行集集線通車，並且連接台鐵與高鐵台中站，方便遊客轉乘，也縮短民眾通勤時間，增加遊客停留意願；她未來將規畫集集轉運中心，成為濁水溪軸線交通門戶，帶動觀光產業發展。

陳紀衡表示，南投交通不便，過去從高鐵台中站搭公車回到集集鎮、水里鄉的時間，比從台北搭高鐵到高雄還要久，現在台灣好行集集線通車，可以縮短年輕人返鄉的距離，也增加遊客搭乘大眾運輸工具到南投旅遊的誘因。

縣府配合集集線通車，推出3款主題套票，優惠最低8折起，可上南投好好玩網站購買；交通部觀光局在11月底前，舉辦「台灣好行環島串遊集點趣」活動，環島旅遊搭好行也可抽大獎，南投路線最多集點最快。