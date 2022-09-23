對拉麵痴狂的人超級多，且許多人氣店面不分白晝總大排長龍的民眾，不免令人擔心「拉麵湯頭這麼鹹，這樣吃難道不會洗腎嗎？」，家庭醫學專科醫師闕壯理表示，吃太鹹會洗腎嗎？其實，吃甜得更容易步入洗腎的後果。

●吃甜比吃鹹更易洗腎的原因

台灣人洗腎有3大原因，闕壯理表示，第一名是糖尿病、第二名是高血壓、第三名是腎臟發炎。根據統計，接近一半（46%）的新洗腎患者，就是因為「糖尿病控制不佳」導致腎功能衰退，最終洗腎。闕壯理強調，吃太鹹雖然會導致高血壓影響腎功能，但偶爾吃日本味拉麵就洗腎的機率非常非常低。

台灣目前有多少人在洗腎呢？闕壯理揭露一連串殘酷事實：

1. 台灣目前近10萬人在洗腎，逐年上升中。

2. 台灣每百萬人有超過3400人在洗腎，盛行率世界第一。

3. 健保花最多錢的項目就是洗腎，比癌症還多。

4. 洗腎患者的10年存活率為35%，也就是超過6成的人都活不過10年。

闕壯理表示，腎臟是人體淨水器，若因某些原因導致功能惡化甚至報銷，就必須要腎臟取代療法才能排出毒素，方式有血液透析（俗稱洗腎）、腹膜透析、換腎。

●讓腎臟受損的原因

1.腎臟病（急性慢性發炎、感染、尿路阻塞、膀胱輸尿管逆流）

2.慢性病（糖尿病、高血壓、高血脂）

3.不良生活型態（抽菸、喝酒、肥胖）

4.不當用藥（過度使用止痛消炎藥、來路不明的中藥）

5.家族史（遺傳性腎病）等。

總之，與其威脅拉麵愛好者不要吃太鹹不然會洗腎，闕壯理建議，不如把手搖杯、下午茶、蛋糕通通戒掉。

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