美術班學生站在自己的作品旁，開心表示完成後的作品未來放置在公園讓民眾欣賞真得很有成就感。（李俊淇攝）

台南新營區「南瀛鹿出─梅花鹿公共藝術」已設置超過16年，但是彩繪塑像長年受日曬雨淋，早已褪色嚴重，文化局特別編列預算進行修復，找到原創藝術家林坤銘與新營高中美術班學生，大搞創意幫8隻梅花鹿彩繪穿新衣，路過民眾大讚：「和全新的一樣!」

文化局科長楊馥菱表示，由於梅花鹿損壞嚴重，近3年皆申請經費進行修復，今年特別找來在地的學生參與在地事務，利用暑假期間讓學生發揮創意，創造地方景觀新亮點，也讓藝術走入你我的生活之中。

梅花鹿原創作者林坤銘表示，美術班學生的創意無限，繪製手法比想像中為成熟，看到完成的作品後更讚嘆「比藝術家更像藝術家」，希望學生們未來能再接再勵，為台南的藝術界發揚光大。

美術班學生黃子宸說，自己的作品「復古」是參考梅花鹿的紋路思考，改變成日本傳統圖騰樣式，用花紋漸層表達傳統之美。另名學生高嘉音則表示，自己作品「忙鹿」，是以西裝樣式幫鹿彩繪，發想自現代上班族，以匆忙的步伐，趕著準點上班。

民治文化中心表示，透過年輕人運用豐富的色彩及大膽創意，為綠地空間妝點新的活力風貌，增添生活藝術氣息與視覺享受。而重新彩繪的梅花鹿未來將設置於南瀛綠都心公園內，下次民眾到公園散步時，不妨停下腳步，仔細尋找這些隱藏在草地及綠樹蔭下的公共藝術。