台灣石虎24日將在東勢林業文化園區登場，帶領民眾一窺石虎的生命故事。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台灣石虎24日將在東勢林業文化園區登場，帶領民眾一窺石虎的生命故事。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台灣石虎24日將在東勢林業文化園區登場，帶領民眾一窺石虎的生命故事。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台灣石虎是瀕臨絕種野生動物，全台僅苗、中、投有較確定石虎族群分布，東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」石虎及棲地保育特展，將於24日開展，為期3周，帶領民眾一窺石虎的過去與未來。

台灣石虎特展台中場24日上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動，搭配台灣石虎保育協會整理過去投入石虎保育及救援追蹤的石虎生命故事，一一公開與大眾分享，另苗栗知名客籍藝術家丘璦珍也展出21幅精彩石虎畫作。

石虎是瀕臨絕種野生動物，台灣僅苗栗縣、台中市、南投縣有較確定石虎族群分布，其中又以苗栗及南投為較穩定分布，台中市東側淺山地區則是連結兩縣間石虎族群重要廊道，而東勢區就位在這個帶狀棲地的北段，又是傳統農業重鎮，在石虎保育及棲地維護工作上極為重要。

東勢林區管理處指出，2018年起與台灣石虎保育協會合作，在東勢區及周邊進行石虎保育工作及友善環境農作推廣，利用紅外線自動相機和無線電追蹤，持續監測東勢區及周邊石虎族群活動範圍和棲地利用情形，再透過友善環境農作推動和在地社區居民保育觀念推廣，維護並改善石虎棲地。

東勢林區管理處說明，在林務局國土生態保育綠色網絡建置發展計畫中，將東勢所在的台中西部淺山森林劃定為關注的保育軸帶以外，另也劃定大安溪與大甲溪溪流保育軸帶，以及烏溪中下游、筏子溪支流保育軸帶，持續監測筏子溪兩岸石虎活動情形，並在大安溪與大甲溪河岸高灘地植被復育，盼替石虎營造更友善棲地。