台灣央行連續三季升息，加上政策持續緊縮購地放款，世邦魏理仕今（23）日發布研究報告指出，預期未來幾季台灣土地市場將維持「雙位數」幅度萎縮，而大型商用不動產市場也持續降溫。

世邦魏理仕今天發布研究報告指出，台灣央行昨（22）日召開2022年第三季理監事會議，會中再度決議調升政策利率0.125個百分點，同時提高存款準備率0.25個百分點，以協助抑制國內通膨預期心理。累計2022年以來，央行升息幅度累計達兩碼，最新重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各升至1.625%、2%及3.875%。

世邦魏理仕表示，面對高於預期的通膨數據，美國聯準會於台灣時間22日凌晨宣布第三度升息3碼，並暗示將繼續升息。在全球通膨高漲的情況下，多個經濟體已加快升息步伐；在台灣方面，CPI年增率連續13個月超過通膨警戒線2%，所幸未來數月物價壓力可望逐漸舒緩，因此央行此次僅調升政策利率半碼，以維繫物價與金融市場穩定。

針對不動產貸款控管方面，世邦魏理仕表示，由於7月份住宅貸款與建築貸款餘額年增率分別創下19個月、33個月以來新低，顯示房市氛圍出現轉變，央行因而未進一步調整選擇性信用管制措施。

有鑑於全球經濟成長趨緩，終端需求降溫，央行預期台灣出口成長動能將減緩，並下修全年經濟成長率預測為3.51%。

值得觀察的是，隨著全球經濟下行風險增大，越來越多廠商面臨庫存去化壓力，未來數月可能陸續有台灣企業延後投資計畫，如此情形不僅將約制民間投資成長力道，也將影響未來工業地產市場表現。

世邦魏理仕美國研究部預期，在美國核心通膨率接近2%目標，以及勞動市場出現降溫跡象前，聯準會將維持積極緊縮貨幣政策，同時這也意味著美國經濟達成軟著陸的機率將愈來愈低。

在高利率環境抑制需求、供應鏈瓶頸改善，及美元走強帶動進口商品價格調降等因素發酵下，預測美國通膨壓力可望在未來六個月內獲得紓解。世邦魏理仕預估，美國聯邦資金利率區間將在明年達到4.25%至4.50%的高峰，而金融市場緊縮和總經環境轉弱，均將導致美國不動產投資市場活動減少，且預料此一情形將維持至2023上半年。