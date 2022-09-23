金控力挺生醫！在富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興見證下，台北醫學大學醫療體系23日正式啟用蔡萬才癌症大樓暨北醫質子中心。這棟結合全臺首座超導型質子機的癌症醫療及研究的綜合型大樓，目標提升北醫體系的醫療水準，提供全方位的癌症治療服務。

北醫癌症大樓匯聚社會各界愛心，其中為感謝鑽石生技投資有限公司慨捐新台幣2億元於癌症大樓的興建，特以鑽石生技創立股東、富邦金控蔡明興董事長與富邦集團蔡明忠董事長之父名諱，命名為「蔡萬才癌症大樓」。富邦金控董事長蔡明興於致詞中表示，癌症一直是臺灣十大死因之首，每年因癌症喪失寶貴生命的人不在少數。臺灣的癌症醫療環境與資源需要企業與各界投注更多能量，期盼癌症大樓能扮演癌症醫療與研究的重要據點，成為病友生命中的一盞明燈。

也非常感謝北醫以父親之名，命名「蔡萬才癌症大樓」，父親畢生堅持「取之於社會，用之於社會」的信念，富邦亦持續發揚他的精神，積極回饋社會。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團力挺台灣醫療，除了關注癌症醫療，近年來新冠肺炎疫情長期的衝擊民眾健康與社會經濟，富邦集團不僅積極開創相應的產品與服務，更協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，實踐正向關懷。截至目前，富邦金控及子公司（含基金會）已捐款逾3億元、富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾4.7億元。

此外，富邦金控也長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資，以支持生技產業的育成與培植，近20年來富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投等子公司於生醫產業的投資金額約156億，為台灣生技醫療產業貢獻力量。展望未來，富邦集團更將持續力挺台灣醫療，善盡企業社會責任，創造共好。