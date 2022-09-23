美國總統拜登最近再次表示在中國入侵台灣時將派遣美軍保衛台灣，隨著美中關係惡化，美國武力保台的情勢似已漸趨明朗。不過許多戰略與軍事專家質疑，雖然美國戰略模糊逐漸轉向戰略清晰，美國在軍事上是否有此能力卻大有疑問。

《美國之音》指出，即便美國保衛台灣的立場漸趨明朗，但是中國軍事力量與綜合國力快速成長，已具備挑戰美國的能力。美國第七艦隊指揮官托馬斯（Karl Thomas）在接受《華爾街日報》採訪時說：「中國龐大的海軍要威嚇或封鎖台灣是綽綽有餘的。」

專欄作家馬克·貢洛夫（Mark Gongloff）認為，美國可能已經輸掉了台灣戰爭。軍事專家們指出，在勢均力敵的戰爭中，勝負可能最終歸結為誰能更快地更換自己的裝備。美國曾具有強大的工業基礎，但今天美國經濟已空虛和泡沫化，而中國則是世界的工廠。美國海軍艦隊司令部司令考德爾上將(Daryl Caudle)說，戰爭一旦爆發，美軍可能無力及時修復被擊中的艦隻以維持其戰鬥力，根本沒有足夠的乾船塢造船廠來解決這個問題。

前美軍情報官員斯科特．里特（Scott Ritter）在媒體撰文說，美國很難保衛台灣，根據估算，美軍抵達台灣時已經晚了大約83天，屆時中國已鞏固了對台灣的控制。目前美國的最佳選擇是針對一項涉及到韓國的作戰計劃，稍加修改後用於台灣。此一名為OPLAN-5027的戰爭計劃中規劃戰時增援韓國69萬名士兵、160艘海軍艦艇和1600架飛機，必須在朝鮮半島爆發戰爭後90天內部署到韓國。

報導說，台灣距大陸只有100多公里，但離華盛頓則有近乎半個地球，中國的地理優勢令美軍在海空力量與軍事基地數量面臨先天性挑戰。史丹佛大學中國安全 問題專家梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)也在媒體撰文說，美國在台灣海峽不加油作戰半徑內只有兩個美軍空軍基地，而中國在台灣800公里半徑內有39個空軍基地，她參與十幾次沙盤軍演和兵棋推演，「美國都處於下風」。

儘管如此，報導指出，美國軍方和軍事觀察人士都表示，這也並不意味著美軍不具備保衛台灣的能力。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾多次表示美軍「毫無疑問地」有能力保衛台灣。

布魯金斯學會的防務問題專家、哥倫比亞大學兼任教授歐漢龍說，從台海衝突模型表明，「台灣衝突的結果本質上是不可知的，即使美國在某些方面具有優勢，都很難預測美國是否能取勝。」過去幾十年來的趨勢有利於中國，「但這並不意味著中國會贏，對這個問題要非常小心，因為趨勢不一定就會帶來結果。」

美國國防部去年11月發佈的《中國軍事與安全發展報告》指出，哪怕中國軍隊成功登陸台灣，城市戰的難度會讓兩棲入侵台灣仍有重大政治和軍事風險。軍事觀察人士也表示，美國雖然有地理距離上的劣勢，但是台灣本身並不是可以輕易拿下的目標，跨越100多公里的台灣海峽渡海登陸是一項十分複雜的軍事行動。

美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心前行動主任舒斯特認為，「美國能保衛台灣嗎？」這個問題的真正答案是：這不僅僅是美國的問題。美國當然可以聯合其他夥伴來保衛台灣，只是代價非常高昂，對各方來說都是損失慘重的。所有的戰爭都是如此。」