今（23日）天是24節氣的「秋分」，意味著涼意會越發明顯，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，9月23日至11月18日之間逢土星與天王星逆行，容易出現人心不安、家宅不寧的情況，健康方面也需要多注意。但儘管如此，有4個生肖卻是後勢看漲，在2凶星刑剋之際，反倒走著5大運，包括財運、貴人運、人氣運、事業運、外出運。

邱彥龍老師分析，在秋分節氣裡（9／23－10／8）財運最旺的4個生肖，分別是：

▍Top4 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間外出運很強，並且走到哪裡都會受到矚目與喜歡，事業有大財運的機會，建議多走出去見見世面、好好學習，就會好運連連。

▍Top3 ： 虎

屬虎的朋友，這段期間許多事情雖然會有些中斷與變化，但不影響你往後的道路，建議善用你的高人氣將事業拓展出去，雖然褒貶皆有，但不需理會，只要把自己的格局提升，大財就會與你相伴。

▍Top2 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間也會受人矚目，名氣大大提升，大財就藏在你的人脈與人的相處上，只要把人脈聚好，事業就會蒸蒸日上，讓自己事業、財運飛黃騰達，但切記勿造口業，否則會將財運和事業運給趕跑。

▍Top1 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間財運與事業運很強大，有天助的福氣，但也需要自助，務必調整自我意識，勇敢積極行動，後面再做修正與調整就可以了，千萬不要想太多、說些喪氣話，陷入自我否定，記得消除自身負能量，保握這段好時運。