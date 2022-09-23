President Biden holds hands with Gov. Gretchen Whitmer (D-MI) at the Detroit Auto Show. pic.twitter.com/0YB2zKYJjg — The Recount (@therecount) September 14, 2022

美國總統拜登(Joe Biden)日前偕同密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），出席位於底特律的車展，媒體卻意外捕捉到一段尷尬互動，兩人走著走著，拜登老糊塗又犯，直接牽起惠特梅爾的手有說有笑，一旁的妻子吉兒當場傻眼。

現年79歲的美國總統拜登，上任以來多次在公開場合出現口誤、肢體僵硬、斷片等詭異狀況，健康問題再度被放大檢視，外界對他相當擔憂。

據《華盛頓檢查者報》(Washington Examiner)報導，才在21日全球基金第7次增資會上迷路，上週，拜登攜第一夫人吉兒（Jill Biden），與民主黨籍議員、密西根州州長惠特梅爾現身底特律車展，以及另一私人募款活動，正當大批媒體架好攝影機等待一行人進場時，可以看到拜登悄悄牽起左手邊女州長的手，邊走邊聊，似乎沒有察覺異狀，當下惠特梅爾露出尷尬又不失禮貌地回應。此時，身穿大紅色禮服的吉兒被晾在一旁，餘光察覺不對勁，瞪大眼睛相當錯愕。

影片曝光隨即掀起討論，認為「習慣成自然」。前美國外交官格雷內爾(Richard Grenell)表示，「惠特梅爾只想甩掉他的手，真希望他們當時在談論密西根的學生閱讀和數學能力下滑的問題…」Podcast創作者米勒(Stephen L. Miller)開玩笑的下了註解，「這是我老婆!」