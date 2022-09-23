全國漁民節23日首度在台東舉行。（蔡旻妤攝）

全國漁民節23日首度在台東藝文中心舉行。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國漁民節23日首度在台東舉行，活動共2日，會場外也舉辦漁樂市集等。（蔡旻妤攝）

全國漁民節23日在台東藝文中心舉行，蔡英文總統及台東縣長饒慶鈴公開頒獎給去年及今年的全國模範漁民、優秀漁民及對漁業有功人員。蔡英文致詞首先感謝漁民朋友辛苦的付出，讓國人有好吃的漁產。蔡、饒兩人僅致詞時互相問候，沒有太多互動。

蔡英文特別提及，來自花蓮的漁家子弟鍾易秦是本次最年輕的模範漁民，在漁獲較少的時候，努力轉型海洋休閒觀光，帶領民眾出海體驗漁業，他的努力是漁業傳承與多角化經營最好的典範。來自雲林的林祝妃返鄉打拚，將自家的魚塭養殖虱目魚、蝦子發揚光大，變成一道又一道方便又好吃的宅配家鄉美食。

「全台灣最會補鬼頭刀的船長是哪位？」蔡英文說，台東模範漁民陳益褘是新1代的漁業青年，追求魚貨同時也與學者一起研究鬼頭刀習性，協助水產試驗所將電子標籤置於鬼頭刀身上，提供漁業研究，為海洋生態永續發展盡一份心力。

尤其最值得敬佩的是94歲的張佐船長，對於漁業的熱情付出，是台東最資深的漁民，更具有願意作業到100歲的豪情壯志。特殊功績獎則由「億榮18號」漁船經營者李明信獲得，他曾多次協助救援失聯的海難船，導致船上部分設備遭浪襲擊毀，人道精神令人感佩。

饒慶鈴表示，今年漁民節活動共計2日，典禮會場外也舉辦漁樂市集，結合漁業推廣成果靜態展、農漁產好物展售及趣味手作DIY活動，現場還有精采的街頭藝人表演、闖關活動等，歡迎全國各地漁民、民眾一同參與，共享漁民的榮耀。

饒慶鈴說，今年全國漁民節活動的意象圖為台東特色漁業鏢旗魚的船艏戰浪圖示，鏢旗魚是符合永續原則的傳統捕魚方式，藉由漁民節活動也讓民眾瞭解台東漁業文化及技藝傳承。

此外，在漁業署安排下，蔡英文、饒慶鈴兩人座位隔著走道，除上台致詞互相問候，沒有太多互動，蔡也在頒獎後直接離開會場。