中興大學大數據中心與童綜合醫療社團法人-童綜合醫院，23日在興大校長薛富盛見證下，共同簽署學術及產學合作協議書。雙方未來將針對學術合作、開設培訓課程，及AI醫療落地應用等方面，展開密切交流與合作。

興大理學院長暨大數據中心主任施因澤表示，大數據中心匯集全校相關大數據、人工智慧研究的老師們，非常期待該校與童綜合醫院一同聯手，初步可先以開設短期培訓課程著手。

在密集課程訓練後，學員就能應用AI相關技術，並結合童綜合醫院的現有資料，做出相當具水準的模型預測分析與醫學應用，對未來雙方繼續推動AI醫療研究計畫與AI醫療落地應用等，具有莫大的助益。雙方期待合作能持續深化，並落地生根，邁向下一個新里程碑。

薛富盛表示，包括大數據、智慧醫療等技術，是現今發展的趨勢，相信此次雙方合作，藉由童綜合醫院豐富的資料與實務經驗，加入校內團隊的研究能量，定能為國內智慧醫療的發展，寫下新的一頁。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，近幾年來，該醫院致力於發展智慧醫療，希望透過數位科技的輔助，例如，結合網路、雲端運算、物聯網等科技，能讓醫師更精準、快速地判讀數據，達到醫療自動化、行動化及智慧化的目的。

童敏哲說，該醫院此次與中興大學大數據中心合作，期望提升院內對於大數據分析能力，增進智慧醫療領域方面的研究，以達成「有效提升醫療效率與品質，提供病患最安全的照顧，及最友善便利的服務」的最終目標。

雙方23日簽約突破傳統，使用元太科技的電子紙筆記本（eNote）進行簽署，eNote提供媲美紙張的閱讀介面與書寫感，可用於醫療或教育場域，取代大量的文書印刷用紙，實現數位無紙化場域，有助於減少碳排量，促進環境永續發展。

尤其，此次藉由eNote系統客製化，可將醫療表格流程優化，減輕醫護人員工作負擔，也同時降低紙本保存所衍生的成本。