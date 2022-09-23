陌生來電辨識軟體Whoscall持續拓展全球市場，近期釋出首款「防詐NFT」消息。Whoscall看好Web3社群精神，聯手馬來西亞最具代表性社群之一的「全球公民俱樂部（Global Citizen Club）」，打造333款「只送不賣」的NFT，邀請NFT持有者化身防詐大使。

Whoscall統計，2021年全球詐騙電話與簡訊查詢辨識量已達到4.6億次，較前一年增長58%。全球公民俱樂部（GCC）創辦團隊發跡自馬來西亞，曾與國際雜誌IdN、日本出版商角川集團（KADOKAWA）合作外，也受到任容萱、陳零九、黃子佼等藝人支持。

區塊鏈安全公司CertiK統計的最新數據顯示，2022年迄今已記錄的Web3詐騙和漏洞利用攻擊數量達到377次，損失金額超過23億美元。面對嚴峻的詐騙考驗，GCC創辦團隊希望透過共同創作NFT，邀請Whoscall擔任社群第一個防詐合作夥伴。

開發商Gogolook執行長郭建甫表示，Web2與Web3皆面臨越來越強烈的信任需求，Gogolook將會持續投入在信任科技的創新以及防詐觀念的普及化。

GCC聯合創始人Wind Koh表示，現代人日常忙碌，且暴露在日益嚴峻的詐騙風險中，由於Whoscall在各國都有堅強的防詐成績，相信將Whoscall能幫助社群成員不再耗時接聽不必要的電話，並減低受騙的風險。

GCC與Whoscall共同發行限量「防詐NFT」作為合作的第一步，鑄造數量則依照社群生態系慣例使用以太鏈共發行333款，同時發放Whoscall進階版服務給NFT持有者。

Wind Koh表示，此次作品結合Whoscall的品牌色調與巧思後，與GCC的設計相得益彰，更提醒每一個人都應時時留意詐騙威脅。GCC將於本月30日起，先針對GCC Black Card成員以及一般GCC NFT持有者依序進行社群內的直播抽獎活動，接著10月10日起舉辦公開社群徵選活動，邀請所有大眾參與