央行昨日升息後，意味著銀行資金將朝向緊縮，不動產交易也可能出現更多狀況，有鑒於此，為保障將風險降到最低，並保障交易安全，住商機構首開業界先河，與國內兩大知名業者僑馥建築經理公司和安新建築經理公司攜手合作，透過專案搭配，為購屋人打造更安全的履保方案。

住商機構董事長陳錫琮表示，目前市場上多採取單一建經公司配合履約保證，但不動產交易日益複雜，加上許多民眾對不動產有更多的需求，以專案方式，經過半年規劃，透過雙建經公司提供針對土地與建物的專案分工，全面承作的變革，加入總部與代書群的風控搭配，升級版的2.0履約保證正式啟航，不僅強化交易安全，更為消費者與體系內分店提供更升級的保障。

對於本專案，僑馥建築經理公司董事長彭慶指出，能在服務住商多年後，有不一樣的合作機會感到十分榮幸，僑馥本身另有經營土建融事業，透過住商機構體系全台超過千家的加盟店，為廣大消費者提供在土地履約保證案件上更多的服務，同時藉此以更多專業與分店做交流，協助分店為消費者提供除土地買賣外，也能轉進如都更、危老業務，全方位協助消費者完成不動產一條龍規劃。

同時，安新建築經理公司總經理歐智雄表達了榮幸與住商、僑馥共同合作的態度，他認為，安新建經長期以來為整體不動產市場交易安全投入非常大的心力，感謝住商機構的肯定，為了配合本次專案，不僅提供住商優先處理等相關服務，並全面投入資源搭配，為住商機構交易安全做好把關工作。

陳錫琮指出，雙建經的合作模式是業界創舉，在討論過程中確實有不少細節需要磨合，所幸彭慶董事長與歐智雄總經理都展現了最大的誠意，以專案方式針對住商機構成交案件量身打造適合方案，相信在瞬息萬變的未來，雙建經公司偕同的履保設計在不動產交易中更能為消費者把關，也更讓消費者更能安心成家，放心交易。