WOO Box主食、米飯和配菜玩五行概念，標榜首個取得11項潔淨標章的餐盒。（粘耿豪攝）

悟饕「飯賣機2.0」賣白米也賣便當，醫院、商辦處等都能看見它的蹤跡，以60度恆溫設計訴求隨時都能吃到熱騰騰餐食。（粘耿豪攝）

「你吃的是食物還是添加物？」飯包連鎖品牌悟饕昨（23日）起現身世貿一館開辦的秋季加盟展，主推新品牌WOO「11項無添加」健康餐盒WOO Box，8款主餐不只牛豬雞，就連白帶魚都有，米飯和配菜玩黃綠紅白黑的「五行概念」，號稱滿足視覺與味覺雙重饗宴，也搭上低脂、低油、少鹽飲食趨勢，預期年底前全數上架。董事副總經理李鎮岳透露，疫後消費者看重食安，「起碼多了7-15％年輕族群搜尋無添加這項關鍵詞。」如何維持高品質又不漲價吸引大眾光顧，悟饕的「兩把刷子」勾人好奇。

先前才靠「飯賣機2.0」、WOO to-go餐車搶攻年輕人心的悟饕，如今再強打WOO Box概念店，白綠色主視覺宛如網美店，也呼應品牌純淨、環保精神，首個取得11項潔淨標章的餐盒，客單價走親民路線，落在100至120元。以屠宰商起家的李鎮岳洞悉肉品市場行情，好比豬肉價上漲，他也能抓出價廉美味的部位，「像是豬里肌這部位，中秋順應烤肉所以很熱銷，中秋後比較便宜就能入手，而現階段就不該推梅花肉，因為11、12月配合火鍋業就會很搶手，反倒助長物價上漲。我相信健康餐也能吃飽吃好又實惠，不需動輒就200元起跳。」

李鎮岳也笑說：「以前客人都會反映健康餐最怕吃飽後，腦袋沒吃飽，意思是沒滋沒味很空虛，所以我們運用醃漬、燒烤技術讓香氣呈現，也可搭油醋醬、柳橙醬增添風味，同時擁有低卡、低GI特色。」尤以無添加含鋁膨脹劑、漂白水最自豪，前者常出現在麵包和炸物麵皮；後者則會因業者清潔機台不慎混入食材，吃多易引發老人癡呆或器官受損。

WOO to-go餐車進駐捷運開賣便當和咖啡等商品，讓大眾能夠迅速方便挑到心儀品項。（粘耿豪攝）

悟饕祭出0元加盟金好康吸引有志者進軍餐飲市場，標榜後勤給力，加盟合作關係平均至少13年起跳。（粘耿豪攝）

目前全台店數已破200多家的悟饕，疫情期間門市營業額仍維持平均11.6％成長率，外送比率也提高至少8％，此次擴大攤位參展也加碼創業加盟輔助金，從500萬元提升到1000萬元，以最高40萬元、最低10萬元等77個獎項，讓具潛力加盟主有望以0元加盟，李鎮岳樂觀預期明年可展店至300家。除了加盟有好康，現消費者購買指定匠滷焢肉飯包加5元就能喝可樂；消費集3點就送丸莊醬油或丸莊新品折扣，滿足青世代與家庭客愛好。