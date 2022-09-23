本季表現堪比洋投的樂天桃猿黃子鵬，唯獨就是搞不定「黃衫軍」，昨天再次面對先發6局失6分（5責失），吞下本季第2敗，總教練曾豪駒明確表示，不會因此而避開輪值，「沒得閃，還是要面對，希望他再配球上多花點心思、做些改變。」

黃子鵬昨天賽前拿下11勝1敗戰績，不僅站穩自責分率排行榜第一，勝場數也僅落後隊友狂威1場，成為桃猿本土王牌，但他面對其他3隊都拿下優異成績，唯獨就是沒辦法從兄弟手中取勝，翻開生涯對戰數據，黃子鵬面對兄弟拿下2勝7敗，自責分率4.29，各項數據都相比對戰其他3隊差。

曾總表示，昨天兄弟打者有掌握到黃子鵬的球種，「或許昨天結果不好，但這也是他要去面對的，如果下一場再碰上兄弟希望他有所突破。他不是三振型的投手，主要是讓對手打不好，昨天兩隊也都只敲6支安打，主要是差在長打成為種傷害。」

對戰兄弟成為黃子鵬「罩門」，會不會因此刻意閃過輪值？曾豪駒毫不猶豫地回答說：「不會閃！」，「也沒得閃，還是要面對，兄弟也是季後賽可能的對手，子鵬是我們最信任的投手，希望他能盡快找出解決方法。」