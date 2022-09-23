當時為了搜尋落水男子，打開八堡圳和莿仔埤圳的水閘門，竟導致溪州1名小二男童水圳玩耍時被沖走溺斃；男童父親痛哭說喪葬費籌不出。（翻攝照片）

彰化縣二水鄉、溪州鄉22日接連發生溺水死亡，1名46歲男子先在二水鄉八堡圳落水，漂流15公里被尋獲已死亡，而當時為了搜尋，打開八堡圳和莿仔埤圳的水閘門，竟導致溪州1名小二男童水圳玩耍時被沖走溺斃；該男童的父親痛哭說家中是低收入戶，連喪葬費都籌不出，目前當地鄉公所將協助免費處理後事。

據悉小二男童父母離異，男童平時和爺爺住，家中是低收入戶，昨（22）晚男童放學沒回家，爺爺報案後，全村莊和警消全動員協助搜尋，先在莿仔埤旁戰車公園的鐵梯旁發現男童制服，腳踏車也在附近，研判男童沿著鐵梯，到圳底玩水抓魚。最後在23日凌晨12點25分在溪下路、陸軍路口的圳埤水閘門找到男童。

男童父親得知後崩潰痛哭，父親說兒子平常很孝順，是乖巧孩子，他知道兒子昨天會去找同學玩，但不知會跑到水圳玩水；該父親平時從事園藝工作，還有1個就讀小4的女兒，因家境清寒連喪葬費都沒著落，當地溪州鄉公所表示，因男童屬低收入戶，公所將免費協助處理後事相關費用，社會處也會持續關心協助。

這次意外落水，附近民眾不解目前正逢枯水期，為何水圳水位會高漲，還淹死人，警方調查後發現，昨天下午3點二水有名男子落水，遍巡不著，由於八堡圳與莿水埤圳的下游有部分相接，為了搜尋方便，兩圳同時打開閘門放水，造成了幾十公里之外，男童被大水沖到下游3公里處，才找到遺體，