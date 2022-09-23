918強震導致花東災情連連，老舊建築成為地震後的一大隱憂，國民黨高市議員蔡武宏23日赴議會質詢時指出，高雄房屋平均屋齡為31.9年，他認為高市府應針對屋齡30年以上的老房子建立資料庫列管輔導。對此，高雄市副市長林欽榮表示，中央有老屋檢測及耐震補強等相關補助，也會將建立資料庫的建議，作為後續案件辦理的參考依據。

蔡武宏指出，根據內政部資料顯示，全台屋齡超過30年的房屋佔總數約50.1％，而高雄市屋齡超國30年的房屋則佔51.6％，平均屋齡高達31.9年，高於全國平均值，且在六都位居第三高。法規並未明確規範921大地震前的房屋耐震係數，詢問市府如何補救法規不足之處。

林欽榮答詢指出，高雄超過30年的老屋比率確實偏高，因此，市府除了設置5處危老重建服務據點，也與營建署合作，只要接獲耐震補強案件，經過評估後，每案最高獲得450萬元補助，加強老舊房屋的結構安全，市府也號召4大公會主動出擊，另外，民眾若有檢測結構安全的問題，可撥打1999專線，工務局也會主動協助。

蔡武宏表示，許多民眾都想針對老屋執行鑑定，鑑定費用算小錢，但若最後房屋被判定屬於危樓，該房屋的房價勢必受損，若判定結果房屋需要耐震補強，對民眾來說更是一筆龐大的開銷，導致很多民眾因此不願意鑑定老屋，市府應向中央爭取更多補助經費，讓民眾更加安居。另外，蔡武宏也提到，目前市府公務部門尚未針對屋齡30年以上房屋執行列管，呼籲市府應建立資料庫列管輔導。

對此，林欽榮回應，市府會持續積極向中央爭取相關經費，目前危老建築不需要跟任何人合作，經過相關單位鑑驗，就可以立即補助經費，估算的費用也由政府負擔，建議民眾若都更走不下去，就盡快走危老方案。而建立老舊房屋資料庫的建議，後續會納入辦理相關案件的參考依據。