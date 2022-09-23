去年北市店面市場實價登錄租賃交易量539件，較2020年減少21.20％，創近7年以來新低，平均月租金單價每坪2,367元，也較2015年高點修正25％。房仲業者認為所幸疫情後的緊縮的觀光政策，今年可望逐步放鬆，店面市場凜冬將過。

台北市地政局年報統計資料顯示，2021年台北市最高及次高租金店面均位於西門町商圈，第3名位於士林捷運站商圈，月租金單價分別為每坪11,669元、每坪10,595元與每坪9,781元。

觀察去年店面租金單價前十名分布，有5件位於西門町商圈，不過今年西門町實價租賃案件靜悄悄，整個萬華至今租金單筆實價，最高價每坪單價僅2,777元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，這兩年疫情重創國內觀光商機，國際觀光商圈店面大量空置，更有許多飯店乾脆危老改建，或者被頂讓由新業者接手，國際觀光客雪崩千萬人次，不過就在全球疫情逐漸趨緩，逐漸回歸正常生活，國內也將朝向免隔離的開放趨勢，國內的國際觀光商機已經露出曙光，近期包括北車商圈、西門町商圈的店面詢問度都明顯增加。

曾敬德表示，這波疫情重挫觀光商圈，僅內需型的商圈還能勉強撐住，如市府商圈等，不過政府預計最快10月邊境就要開放，對於這兩年大量空置的西門町商圈、東區商圈、士林夜市商圈等，店面市場都有機會緩步觸底復甦。