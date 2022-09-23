台美升息，美股、台股雙雙應聲倒地，台股23日再度呈現股匯雙殺的盤勢，加權指數終場下跌166.25點。金管會原訂9月23日舉行股期市會議，不過，金管會官員透露，由於美國聯準會及我央行甫宣布升息，因此，證券週邊單位將就新情勢進行分析、蒐集更完整資料，預計9月30日再行召開。

金管會統計至9月22日，信用交易擔保維持率達163.37％、追繳金額約1.04億元，與8月26日的169.36％，追繳金額約0.03億元相比，擔保維持率下降中，而追繳金額略為上升。

美國22日宣布升息3碼，國內央行則升息半碼，23日亞股全面走跌；其中，台股下跌166.25點、跌幅1.16％，較日股的跌0.58％、港股跌0.92％、上證指數0.66％跌幅都來得重，僅優於韓股跌1.81％。

除了國際政經狀況、美國升息腳步，外資動向也是金管會重點關注焦點。2022年以來至8月19日，外資賣超台股累計已經突破一兆元，造成台股重大賣壓。金管會坦言，外資匯出動向將是未來是否祭出穩定措施的觀察重點，過去金管會也曾經祭出「限空令」（限制放空），就是針對外資而來。

證期局指出，「股期市會議」已經固定多年舉行，一般是每二至三個月會舉行一次，此次會將國際金融局勢和各國央行升息狀況，一併納入評估，是否採取穩定股市措施，會視市場發展情況加以處理。

證期局強調，台股投資還是要回歸基本面。截至2022年8月底，台股本益比為10.95倍，現金殖利率加計股票股利高達4.86％；上市櫃公司今年前8月累計營收年增率約10％，今年前六月上市櫃公司海外投資收益達6,248億元，創近史上同期新高，各項數據顯示基本面良好。金管會也提醒投資人，審慎看待近期股市變化，而且要注意相關風險控管。