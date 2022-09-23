台東都蘭文創園區今動土。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東都蘭文創園區今動土。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東都蘭文創園區今動土。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為推廣在地文創和農遊體驗，台東縣東河鄉農會規畫都蘭村舊穀倉作為都蘭文創園區並於23日動土。饒慶鈴表示，很開心看到東海岸增加新的遊憩據點，預定明年年初營運，盼藉此發展地方特色、帶動海岸線觀光，成為東海岸新的遊憩據點。

饒慶鈴說，台東縣府近年積極推動農特產品展售行銷，陸續舉辦夏雪芒果及精品咖啡等品質評鑑活動，打造台東農業品牌，各農會也卯足全力，攜手推動在地農產，縱谷線有關山米國學校、池上金色豐收館，海岸線則有成功美山驛站、長濱金剛好事館等，而都蘭村地理位置正好適合發展東海岸旅遊的中繼站，感謝東河鄉農會積極籌畫都蘭文創園區，待完工後將為東海岸增添1處全新的觀光遊憩據點。

縣府說明，都蘭曾是東海岸重要產糖區，新東糖廠就設於此，當地人文薈萃，緊靠海岸山脈、濱臨太平洋，許多知名職棒選手如張泰山、張志豪及歌手范逸臣、舒米恩都出生於都蘭，都蘭部落更是東部海岸南段最大的阿美族部落，村裡還有閩、客移民，族群文化多元，充滿自由浪漫氣息。

東河農會總幹事廖博民表示，目前規畫面積為2000坪，含露營區、停車場、賣場，除打造藝文市集、租借服裝在3D彩繪牆拍照打卡、紙雕燈飾賣場，將舊穀倉重新形塑成多元文化、兼具創意與休閒功能的未來觀光工廠，不只能帶動當地創生，也讓都蘭成為1個有溫度的文創觀光市集。