據《香港01》報導，雲南省、重慶市等地部分地區近日開始對新入住集中隔離場所人員採收費管理，每人每天費用100至300元（人民幣．下同）不等，引起輿論關注。許多網友反應負面，認為民眾財力在疫情下本已拮据，集中隔離點還要高額收費猶如「搶錢」。《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進今天（23日）也發文批評，認為強制性集中隔離由個人自費，於法於理都講不通。

近日，雲南省昭通市彞良縣發通告，稱周四（22日）零時起所有新入住彞良集中隔離場所的人員實行收費管理，按每人每天183元的標準收繳隔離期間食宿費用，費用須一次性支付。

鎮雄縣也發布通告稱，周三（21日）起對隔離場所實行收費管理，收費為陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，每人每天100元；斯威特賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不超過150元。隔離人員須按標準現場一次性支付費用，如拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求，將被公安部門追責。

無獨有偶，重慶市長壽區亦在集中隔離場所實行收費管理，自周三零時起開始計收，收費標準為晏家二期公租房隔離點，每人每天300元（含餐費60元）；隔離酒店房費按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費按每人每天60元收取。不過擁有長壽區戶籍的人員、在長壽區實際工作並繳納社保的人員、在長壽區購房或實際居住並能提供居住證明（居住證）的人員等多種人群可以申請減免隔離期間食宿費用，以體現疫情防控人文關懷等。

事件引起網友熱議，許多聲音皆認為近3年以來老百姓積極配合抗疫，手頭同樣吃緊，認為集中隔離點還要高額收費不合理，例如有聲稱來自農村的網友表示，現在的農村人連賺50元都是奢望，甚至有網友舉例稱：「一家四口至六口人，一人150元，一天接近1000元，14天隔離1萬4000元。」

胡錫進：於法於理都講不通

對此，胡錫進發文表態。他以長壽區集中隔離場所實行收費管理為例，認為該規定設了多個減免收費的對象人群，實際上長壽區的戶籍人口和在當地工作的人都被納入了減免對象，該規定是專門針對外地人的，所以未必一定會在當地引起反對，可是，外地人也是中國公民，質疑他們不該受到歧視，自掏腰包支付配合公共防疫的費用。

他還說，除了少數人故意違反防疫規定，大多數在大陸國內旅行者都是依法依規在不同地區流動的，他們的旅行、流動是國家經濟社會各領域盡量保持正常運轉的一部分。他們進入被隔離的圈子，絕大多數情況都是意外的，而且這當中不排除有的地方搞過度防疫，不必要擴大了強制集中隔離的範圍。

他進一步表示，《傳染病防治法》明確規定隔離期間，實施隔離措施的人民政府應當對被隔離人員提供生活保障，如此看來，對集中隔離進行收費在法律上也站不住腳。總體上，民眾對防疫給予了最大配合，有些地方搞很長時間的靜態管理，當地民眾縱有抱怨也都配合，此時讓一些顯然並不情願進入集中隔離的人自行支付食宿費用，並且做本地人和外地人之間有區別的支付政策，顯然不利防控的平穩推進。

最後他認為，目前提出自費集中隔離的還只是個別地方，相信大部分地區不會效仿，可這種做法在很敏感的時刻觸及了公共防疫政策，很容易增加人們的整體誤解，並強調輿論對它的反對是顯而易見的。