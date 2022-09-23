秋分將至，意味著乾燥多變的氣候來臨，正式滋潤溫和食補的好時機。瞄準130億人蔘保健食品商機，7-11推韓國六年根「紅蔘」的全新品牌「韓國熊津紅蔘飲」，並針對忙碌上班族開發推袋裝規格，強化即撕即飲高便利性，更可輕鬆放進時下流行小廢包，10月4日前享買1包再送2包優惠，相當於每包只要23元，以低於售價4折優惠價就能輕鬆入手。！

保健意識大抬頭，7-11觀察到2021年人蔘精補商品業績較上一年度成長超過1成，開賣「韓國熊津紅蔘飲」，嚴選韓國六年根紅蔘萃取液更精心加入靈芝、蜂蜜、桂皮、蜂王乳等精華，口感溫和滑順，預計可帶動相關業績成長2-3成。

此外，7-11即起舉辦「機能保健百貨周年同慶聯促」主題活動，整合13大品牌、超過60款精補商品，除了每日必備的人蔘、樟芝、維他命外，也有四物、燕窩等生活保養類別，其中「利捷維有酵超級B群14錠」等任選第2件6折優惠；「葡萄王認證樟芝王(3粒裝)」等更祭出銅板價第2件10元優惠；近期網路討論度高的「好菌對策ABC纖姿飲」、「好菌對策-科技燕窩白賦美妍飲」也可享任選第2件6折。