男星吳奇隆和大陸女星劉詩詩因戲相識相愛，結婚7年育有1子「步步」，近年也減少演出，不久前被拍到帶兒子做核酸，親力親為模樣被讚「最帥奶爸」，也讓粉絲期待他之後作品；吳奇隆日前到劇場探班，袁弘出賣他超樸素模樣，但帥氣依舊，而粉絲們看到2人同框都被勾起回憶，淚喊「要再看一次《步步驚心》」。

吳奇隆以偶像團體「小虎隊」成員霹靂虎身分出道，當年風靡全台少女，帥氣形象深植人心，團體解散後他把工作重心放在戲劇上，有許多經典作品，其中更以《步步驚心》的「四爺」雍正皇帝成為人生代表作，還遇到愛妻劉詩詩；吳奇隆和劉詩詩因戲結緣，2015年在峇里島舉辦世紀婚禮，婚後還有1個寶貝兒子「步步」。

吳奇隆探班袁弘，被出賣51歲超真實近況。(圖/ 摘自袁弘微博)

而吳奇隆日前去好友袁弘主演的話劇探班，袁弘感激地在微博分享兩人合照，興奮地說，「來看《佛蘭肯斯坦》的朋友們」；畫面中吳奇隆和袁弘並肩站一起，吳奇隆看著袁弘臉上的特殊化妝，露出靦腆笑容，兩人互動超有愛，被大票劇迷瘋喊，「爺青回，想念四爺和十三爺」、「看來要在去重看一遍《步步驚心》了」、「四爺還是那麼帥氣」，也讚嘆吳奇隆51歲狀態還是好到不行。

其實吳奇隆近年除了拍戲就是做好「奶爸」，8月下旬還被捕捉到帶3歲兒子步步街頭做核酸的畫面，穿著休閒輕便毫無明星架子，步步做核酸前害怕到哭鬧，在助理和保母安撫下都沒用，直到吳奇隆親自出馬，耐心地緩解步步不安情緒，才順利做完核酸；吳奇隆帶小孩畫面曝光後，也被網友大讚是「最帥奶爸」。