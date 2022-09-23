看見孩子突然暴衝到路上，你會上前制止嗎？一名網友日前在便利商店吃飯時，透過玻璃窗目擊男童跑到路中央遊蕩，但因為巷內少有車經過，她沒有特別放在心上，沒想到過了不久，男童的媽媽竟衝進來對著她大罵，「你有沒有良心！」指責她沒有幫忙顧小孩，文章一出，許多網友都對於媽媽的行為感到不可思議。

原PO在《Dcard》發文表示，日前在便利商店靠窗的用餐區，看著窗外的行人一邊吃飯，這時一名年約3、4歲的男童，突然跑到路中央站著不動，也沒有家長上前制止，原PO解釋，因便利商店位於巷弄內，前面的小路少有車輛，「我也懶得理那個小孩，就在便利商店裡看著」。

過了幾分鐘後，男童被姍姍來遲的媽媽帶離路中央，原PO也透過玻璃跟她對到眼，不料她竟衝到便利商店對著原PO怒吼，「妳剛剛是不是有看到我兒子在路中間？為什麼沒有把他帶到旁邊！讓小孩在那麼危險的地方，有沒有良心啊！」

原PO不甘示弱回嗆，「他又不是我的小孩，自己不看好還有臉怪別人？」男童的媽媽聽完火氣更大，不斷詛咒原PO下地獄，甚至揚言要報警，而原PO也反擊，直說就算男童被車撞，自己也沒有法律責任，「反而做媽媽的，不知道會不會被指控過失致死」。

店員聽到兩人爭執趕來勸架，但男童的媽媽仍不停叫囂，原PO一邊吃著午餐，一邊聽著咒罵聲，懶得再回應，直到最後用餐結束離去前，才冷冷地說，「要是再繼續，我就要報警，順便告公然侮辱」，男童的母親才知難而退。

貼文曝光後引發眾怒，網友紛紛留言，「拜託就報警，這種人就是欠教訓」、「有夠扯！自己小孩不顧還怪別人，什麼嘴臉啊」、「很多家長喜歡怪東怪西，就是不檢討自己」、「哪來的瘋婆子」、「我朋友之前有類似經驗，想幫忙卻被對方家長狂罵『幹嘛碰她小孩』」。