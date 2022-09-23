俄羅斯限制供應，天然氣價格大幅飆漲，歐洲逾7成肥料廠已開始減產，市場預估全球化肥料行情恐因供應有限，高檔延續。分析師表示，大陸是全球主要化肥生產國，也是主要消費大國，鉀肥對外依存度高；即使近年大陸鉀肥產量增加，目前鉀肥進口依賴度仍逾60％，加上歐洲化肥買盤也有望轉進亞洲，有助東鹼（1708）、惠光（6508）營運走堅推進。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50％～60％，另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。受惠化肥行情居高不下，散裝營運持穩，上半年毛利率38.54％，淨利7.31億元，EPS2.94元，較去年同期大幅躍進3倍，超越去年全年的2.69元。

東鹼因產品價、量攀揚，加上航運事業日租金也呈現上揚，8月營收年增118.36％，前8月營收年成長95.04％。合約客戶已漲價，並增加外銷歐洲新客戶；在歐盟對白俄羅斯鉀肥公司制裁未移除下，營運持穩推進。

此外，惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非。上半年毛利率25.5％，稅後盈餘1.98億元，EPS2.3元。

惠光受惠南美洲大宗經濟作物價格上漲對農藥需求增加，帶動巴西出口量增加，8月營收年增96.43％；前8月營收20.57億元，年增49.14％。