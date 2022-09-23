日本預計10月開放觀光，根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或是提供入境前72小時內PCR陰性證明，但日本認可的疫苗廠牌未包含高端。疫情指揮官王必勝表示，由於日本目前未將高端列入核可範圍，另一種方式就是提供PCR證明，確實會有自費的問題。對此，PTT網友炸鍋，「把人民當白痴？」「問A答B」、「又一個幹話王」、「年底輸死活該」！！

國民黨立委蔣萬安批評，國人打高端疫苗反而去日本不方便，衛福部前部長陳時中要負很大的責任。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，日本近期邊境開放腳步很快，建議民眾再觀察，該國是否進一步取消疫苗相關規定。

根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或是提供入境前72小時內PCR陰性證明，但日本認可的疫苗廠牌未包含高端。換言之，接種高端的民眾，赴日前仍需自費數千元做PCR檢驗。

疫情指揮官王必勝表示，由於日本目前未將高端列入核可範圍，另一種方式就是提供PCR證明，確實會有自費的問題。但他接著表示，日本邊境管理措施近期變化很快，開放速度腳步很快，「我們也在觀察是否進一步取消疫苗相關限制」。

對此，PTT網友表示，「把人民當白痴？」「問A答B」、「又一個幹話王」、「跟日本抗議啊，笑死！」「廢話需要你說？」「語畢哄堂大笑」、「笑死，謝謝你告訴我」、「跟沒打疫苗的差異在哪？」、「年底輸死活該」！

還有民眾反諷，「世界又不只有日本」、「死忠的沒差」、「3500換台灣價值，沒什麼」、「聽黨話、跟黨走」、「民主PCR吞下去」、「在那叫什麼？」