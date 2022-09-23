怡客咖啡推儲值優惠活動，滿額就送飲品兌換券。（怡客咖啡提供）

迎接10月1日世界咖啡日，連鎖咖啡店85度C回饋消費者，祭出大杯招牌系列和黑鑽咖啡第二杯只要25元優惠。怡客咖啡則宣布26日起推出為期36天的儲值活動，除超有感雙倍送外，再加碼贈PIAZZA義大利Espresso 杯套六入組。

85度C除了咖啡優惠外，也與嘉義媽媽樂縫紉工作室合作，將85度Ｃ使用後的咖啡豆麻布袋循環再利用，手工縫製成文創感十足的「環保提袋」和「萬用零錢包」，每一個咖啡再生袋花色都是獨一無二，10月1日起，消費者只要用99元或89元，在門市加價購，就能幫助地球做環保，也提供弱勢媽媽就業機會。

怡客咖啡則推儲值活動，26日起至10月31日單筆儲值2000元，雙倍贈8張80元飲品兌換券，優惠單筆儲值8000元，再加碼贈PIAZZA義大利進口Espresso杯套組六入組；首次儲值1000元雙倍贈4張80元飲品兌換券外，還加碼贈85折好友共享券。怡客咖啡總經理劉人豪表示：「今年上半年3月份推出的第一彈儲值活動，儲值金對比去年9月，翻倍100％成長，反應極佳。這次除加碼外也需導入新會員，推出首儲專屬優惠，擴大粉絲經濟。」