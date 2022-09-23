台中市柯姓飼主養的2歲吸蜜鸚鵡「球球」，日前因調皮偷飛離家，柯遍尋不著上網發文協尋，想不到「球球」離開家後找不到回家之路，飛進鄰近1處工地，外籍移工見牠毛色漂亮，乖巧溫順，大家愛不釋手將其留下，又猜測應有人飼養，還是送交派出所處理，柯姓飼主接獲警方通知，一眼認出自家鳥寶「球球」， 激動險哭出、開心領回。

警方指出，工地人員將1隻鸚鵡送到派出所代為協尋飼主，並說「不好意思我撿到1隻鸚鵡。」，經員警上網搜尋，沒多久就發現主人貼文，卻因電話有誤無法聯繫，幸員警鍥而不捨，多方比對過去貼文，成功聯繫上柯姓飼主，協助鳥寶與主人團圓。

警方表示，有2名外籍移工帶著1隻鸚鵡走進派出所，他們表示，在工地裡發現這隻鸚鵡，很親人應是有人飼養，因2人還在工作不方便照顧，希望警方能幫鸚鵡找到飼主。員警在鸚鵡腳上發現印有編號的腳環，猜測應該是因故飛離住處，主人一定也很著急。

員警便打開臉書搜尋各大寵物協尋社團，果然就在其中一個社團發現1則走失地點、毛色特徵都相符的協尋文章，立即撥打飼主電話，電話那頭卻傳來：「您撥的號碼是空號」，員警不氣餒，從飼主過去貼文尋找線索，發現其極有可能是轄區素食業者的友人，便請素食業者代為聯繫，成功找到上這名柯姓飼主，經核對腳環編號正確，確實是飼養的「球球」。

柯姓飼主趕到派出所一眼認出自家鳥寶「球球」，「球球」立馬跳到柯肩膀上，不停地動，柯男說，他飼養3隻鸚鵡，平時都很聽話，當天因招呼客人，沒注意「球球」竟飛出家門，雖上網發文協尋卻打錯電話號碼，差點失去「球球」。

警方呼籲，飼主應注意寵物動向，須掛寵物名牌、腳環或植入晶片，若不慎走失時，可聯繫飼主。警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，民眾拾獲活體動物送交派出所時，若無法及時尋獲飼主，會聯繫動保處協助收容。