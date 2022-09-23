無黨籍桃園市長參選人鄭寶清日前接受多個兒教團體陳情，期盼打造桃園為對幼兒、教保人員友善城市。（鄭寶清競選辦公室提供）

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清日前接受多個兒教團體陳情，期盼公平對待非營利托嬰中心、準公共化中心人員，並給予同樣補助，也減少不必要稽查等。鄭寶清說，希望桃園能成為對嬰幼兒，同時也對教保人員友善的一座城市，對於陳情會努力推動。

中華民國兒童教保聯合總會、桃園市幼兒福利協會、桃園市兒童教保托育協會等多個團體代表日前向鄭寶清陳情，對於桃園市教保相關業者目前遇到的窘境，一同商討尋求解方，希望桃園能成為對嬰幼兒，同時也對教保人員友善的一座城市。

關於陳情單位提出的「公平對待非營利托嬰中心，及準公共托嬰中心托育人員」與「比照準公共模式，依薪資調幅對等調高收費標準」。鄭寶清說，據他瞭解私⽴準公共托嬰中⼼的托育⼈員的確有同⼯不同酬的不公平情況，⽀持應該補助相同，政府必須做到，與公辦⺠營托嬰中⼼托育⼈員一樣補助每⽉4千元。⽽⽐照公托模式，依薪資調幅對等調⾼收費標準，也應該是理所當然的事，未來會努⼒推動促成。

針對陳情單位提出「希望減少不必要的稽查，公布訪視時程表」與「善用民間社團力量，協助市府非敏感業務，提高行政效能」。鄭寶清認為，包括公布私⽴幼兒園的訪視時程程表問題，確實都應該定期訪視，當有⼈檢舉或個別突發事故時才需要立即稽查相關問題，而不是時不時突襲稽查，政府要做到的是減輕幼教科⼈員的⼯作負擔量能，讓園方專心園務。⽽善⽤⺠間社團⼒量，協助市府⾮敏感業務以提⾼⾏政效能，本應如此作為，並能減輕市府⾏政⼯作，提⾼⾏政效能，這才是「政府民間合作」該有的正確作為。

最後鄭寶清說，非常開心有今日會議的促成，針對談及公托濫設與各項對於幼教問題與福利，團隊都會在更深入瞭解，包括會中提出將「營養午餐共享」政策擴及公私立嬰幼兒園，會根據現有政府財政狀況及年輕家庭托嬰、托育的實際負擔情況做綜合的評估考量，做的到的部分一定會全力執行。