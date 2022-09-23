通膨影響全球品牌服飾廠庫存去化速度，成衣廠第四季景氣充滿變數，機能成衣廠冠星-KY（4439）、振大環球（4441）指出，手中訂單量可維持下半年營運成長動能。不過在客戶下單動能趨向保守，下半年成長力道預期會小於上半年。

振大環球累計1-8月合併營收達62億元、年增幅達68％，已達去年全年營業額的9成。

冠星今年前八月合併營收57.64億元，年成長21.3％。

受到終端消費景氣不確定因素增加的影響。冠星表示，在通膨、原物料的干擾因素下，下半年營運充滿變數，目前看來也較年初的預期偏向保守。

生產基地以大陸、越南為主的冠星，在大陸內需降溫，歐美品牌客戶訂單縮減，冠星預估，今年上、下半年營收比重約為60％:40％。

面對通膨影響，全球品牌服飾廠及通路商進入庫存調整，振大環球表示，第三季是傳統成衣業旺季，目前訂單都維持穩健，第四季則較關鍵，主要看客戶去庫存的速度如何。

振大環球指出，目前線上客戶狀況還不錯，布局的幾個新通路及品牌客戶，也逐步開花結果，整體來說，今年整體營收表現將較去年成長，但因去年下半年基期相對高，年增幅會較上半年放緩。