監視器拍下大貨車闖紅燈急煞車而車上漁獲全灑出來。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一輛載滿虱目魚苗的大貨車，日前行經林園區鳳林路一段與東林東路時，因闖紅燈看到對向一輛機車出現，雙方都緊急煞車，這時大貨車上的魚苗全灑滿一地，但駕駛卻直接開走，留下一地魚苗，警方獲報後到場處理並通知清潔隊到場處理，而駕駛因闖紅燈以及所載貨物飛散脫落吃上罰單。

林園分局林園派出所於21日12時57分接獲通報，在林園區鳳林路一段與東林東路口竟有一地虱目魚魚苗，調閱出監視器才發現，原來是一輛大貨車沿鳳林路一段往南行駛，行經該路口時，大貨車違規闖紅燈，這時發現對向有一輛機車，雙方見狀都緊急煞車，所幸沒撞上，但因為煞車大貨車上所載的虱目魚苗全灑了出來，而大貨車駕駛卻是直接開走。

員警到場先疏導交通，並通知清潔隊到場協助清運，迅速在20分鐘內將現場狀況排除，避免其他用路人發生交通事故。不過大貨車闖紅燈及造成貨物散落的行為，警方將依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項，以及第30條1項2款逕行舉發。