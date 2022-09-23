朱銘美術館寵物日到處可見各種可愛狗狗。（朱銘美術館提供）

受疫情影響宅在家不止悶壞了人，家中的毛小孩肯定也悶壞了吧！17LIVE招牌直播節目《17瘋開箱》首度聯手朱銘美術館，響應朱銘美術館推廣寵物友善觀念，9月25日（日）13：30展開特別企劃節目《17瘋開箱-毛寵野餐音樂日》，由林莎率隊5位人氣17LIVER為大家前進開箱朱銘美術館「2022藝起GO歡樂」系列活動的9月主題派對「毛起來賞月」，5位LIVER將首度帶著各自家中可愛的汪星人一起到美術館玩耍、野餐、滾草皮。《17瘋開箱》節目連結：https：／／bit.ly／3ffrBO9。

9月25日（日）主持人林莎和林俞汝annie、林可、咪雅、親親、搞怪妞嘉恩等5位17人氣LIVER將現身朱銘美術館，帶大家一探每月開放一日的毛寶貝入園活動，LIVER們也把握難得機會帶家中心愛的毛孩光明正大的一起走進朱銘美術館，俞汝很興奮可以帶她的狗寶貝Shinnie一起參加節目，擔心自己會沒心情工作，當天不但有朱銘美術館為每月的寵物野餐日規劃的豐富內容像是：寵物走秀長廊、寵物溝通師諮詢、免費施打狂犬病疫苗、寵物野餐日還難得開放美術館戶外用餐等，還可以得到支持友善環境的寵物相關禮物，節目也安排LIVER和她們的狗狗分別組隊，準備了多項闖關任務，讓各家毛寶貝秀出特殊才藝，並來一場LIVER和毛寶貝之間的默契大考驗。

5位LIVER經過一番努力爭取參加這次《17瘋開箱》，除了想帶毛寶貝一起到美術館玩耍，此行很期待現場能向寵物溝通師諮詢的重要環節，5位主人都有一堆希望透過寵物溝通師與自家毛寶貝進行交流的疑問，林俞汝愛犬Shinnie四年前曾一度走失，俞汝難忘心急如焚的那幾天，很想請寵物溝通師幫她問問Shinnie走失的那幾天跑去哪裡了、做了哪些事、是怎麼找到回家的路的？林可則很想知道她家的米香，為何常喜歡在床上尿尿？嘉恩好奇Lucky為何愛搶別人在玩的玩具，別人不玩就不搶了！各家毛寶貝的心思即將在9／25節目中獲得解答。

朱銘美術館位於金山地區北海岸山間，由藝術家朱銘在1999年成立，是一座與大自然完全融合的美術館。園區的建築、植裁與空間，都是朱銘親自規劃完成，可以說是朱銘畢生最大的作品，也是全台最大的戶外美術館，佔地約11甲，美術館的館藏品，除了有最完整的朱銘藝術作品，也收藏達利、安迪沃荷、楊英風等國內外藝術大師作品，並會定期規劃特展，邀請年輕藝術家在美術館展覽。漫步在廣大的園區，可以觀賞許多朱銘老師的大型雕塑作品，節目進行中，也會帶各位觀眾認識朱銘老師最有名的雕塑作品，如太極系列、人間系列。

為了傳達逛美術館尊重藝術品也尊重生命的理念，朱銘美術館自2018年起年續三年推出毛小孩與飼主入園一日遊的活動，今年特與新北市動保處合作擴大舉辦，自4月到10月舉辦「2022藝起GO歡樂」，每月擇一日以節慶為著主題規劃相關互動性活動，讓許多被悶壞的毛寶貝與主人難得能一起野餐踏青並享受藝術薰陶，9／25(日)13：30看《17瘋開箱》帶路開箱示範朱銘美術館的狗狗日有哪些豐富內容和怎麼玩，讓毛寶貝和主人能留下難忘回憶，趕快把握10／15(六)還有最後一場萬聖節主題日-毛起來變裝吧！詳細資訊可上朱銘美術館官網查詢。