每年農曆春節展出的美濃花海受到民眾喜愛，2022年花海吸引12萬觀光人次，人數創下疫情來最高峰。（高雄市美濃區公所提供／林雅惠傳真）

美濃白玉蘿蔔季活動今年底如期舉行，美濃農會開放認股種植白玉蘿蔔即將開始，美濃區公所為了疫後吸引更多觀光客，美濃花海今年將首度結合白玉蘿蔔季活動，提早在福安里種植小規模的花海，盼民眾採收蘿蔔也欣賞花海，希望提早感受春節熱鬧感受。

新冠肺炎疫情造成全球觀光業停擺，國內旅遊禁令解封後，民眾渴望出遊的意願，推估將為2022下半年湧上一波報復性旅遊消費，適合親子同樂的美濃白玉蘿蔔季活動，今年11月將如期舉行，美濃農會將開放認股採收，美濃區公所為了復甦當地觀光榮景，也將吸引遊客的春節花海提早曝光，盼搭配白玉蘿蔔季活動，讓民眾採蘿蔔賞花海，留下觀光財。

美濃區長鍾炳光表示，疫情前美濃區每逢假日總吸引遊客體驗客庄文化之旅或吃客家粄條與購買油蔥酥、客家粿、紙傘等特產，但受疫情影響，已不見遊覽車或自由行旅客，粄條街生意變得冷清，為了即將可能的報復性出遊，店家日前成立美濃商圈，希望透過組織找尋生機。

鍾炳光表示，每年農曆春節展出的美濃花海受到民眾喜愛，2022年花海吸引12萬觀光人次，人數創下疫情來最高峰，為了提升美濃區亮點，幫忙找回更多觀光客，特別將農曆春節展出的花海，提早在蘿蔔季於福安里種植約4分面積的波斯菊花海，並選用粉紅色波斯菊來搭配白玉蘿蔔，希望創造浪漫意象，讓民眾可以邊玩邊拍照。

鍾炳光指出，美濃花海在今年228連假就為當地店家帶來上千萬商機，也希望透過結合白玉蘿蔔季活動，讓遊客停留在美濃消費，為當地店家帶來經濟利益。