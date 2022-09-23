櫃買中心今董事會通過保勝等5家公司上櫃案 19:032022/09/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（23）日下午召開第10屆第16次董事、監察人聯席會議，會中通過保勝光學公司（6517）、天擎積體電路公司（6708）、伯特光電公司（6859）、倍力資訊公司（6874）及巨有科技公司（8227）等5家股票上櫃申請案。 櫃買中心今審議天擎公司上櫃案 櫃買中心9/13審議巨有科技上櫃案 集保總座 櫃買副總陳德鄉升任 #伯特光 #天擎 #倍力 #巨有科技 #保勝光學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興櫃2新兵樂 股價周漲逾三成 04:102022/09/17 證券．權證 櫃買中心9/5審議天擎公司上櫃案 20:322022/08/31 財經 櫃買審議通過倍力資訊上櫃案 22:232022/09/08 財經 伯特光獲利超前 持續擴產 04:102022/08/29 證券．權證 伯特光保勝光學獲利好轉 轉上櫃好兆頭 04:102022/08/16 證券．權證 櫃買中心9月8日審議倍力資訊上櫃案 16:532022/09/05 財經 倍力資訊上櫃案 今審議 04:102022/09/08 證券．權證 櫃買13日審議巨有科技上櫃案 11:332022/09/13 財經 櫃買掛牌數 破800大關 04:102022/09/08 證券．權證 興櫃高價股「掛牌熱」！伊雲谷6日抽籤 中籤有望現賺5.6萬 13:132022/09/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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