櫃買中心今（23）日下午召開第10屆第16次董事、監察人聯席會議，會中通過保勝光學公司（6517）、天擎積體電路公司（6708）、伯特光電公司（6859）、倍力資訊公司（6874）及巨有科技公司（8227）等5家股票上櫃申請案。