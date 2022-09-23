多年以來一直遊走於美俄兩國之間的印度，最近幾年隨著俄羅斯國力轉弱以及與中國關係惡化，與美國走得愈來愈近，除了加入以遏制中國為主要目的美日印澳「四方安全對話」（QUAD）之外，同時開展與美國的軍事合作的關係。據外媒指出，美國國防部已宣佈兩國將共同開發軍用無人機項目。

《德國之聲》報導稱，五角大廈一名高級官員表示，美印聯手研發無人機是華盛頓遏制中國的手段之一。同時，印度希望有能力生產無人機並將它們出口到其它國家。

報導說，過去印度的武器多半從前蘇聯與俄羅斯進口，一直以來，新德里在考慮怎樣實現武器來源的多樣化，其中包括發展本國的軍工產業。

美國國防部亞太事務司司長瑞特那（Eli Ratner）日前對國防專家和新聞記者表示，「從具體操作層面看，我們會同印度一道共同研發和生產，這也將帶動印度實現國防現代化的目標。」他說，印度將能夠向南亞和東南亞夥伴國家出口無人機，價格也將是他們可以承受的。此外，無人機項目包括飛行器本身以及對無人機的防禦系統。

瑞特那還表示，五角大廈正在考慮短期或者中期同印度一道研發以及共同生產重要武器的可能性，但他沒有說明「重要武器」具體指哪些。他說，「我們在最高層就雙邊的優先事項同印度政府保持著溝通，希望不久後便可以公開宣佈，希望不要拖得時間太長。」

報導表示，印度同美國的關係曾多年以來並非友好，但對中國的警惕和憂慮讓兩國變得靠近，川普總統和莫迪總理執政期間，美國曾將印度定義為「重要國防夥伴」，從那時起，兩國簽署了一系列武器交易以及加深雙邊軍事合作的協議。印度是包括美國、日本和澳大利亞「四方安全對話」機制的成員，這些年來，從美國購買的軍火量有增無減。

不過，直到目前，印度在武器裝備以及能源供給方面仍然對莫斯科構成嚴重依賴，這一點，美國國務院也不得不承認。一名美國務院高級官員表示，過去40年來就一直存在著這種依賴關係，但他表示，「我們正在同印度加深對話，目的是幫助他們有更多的選項。」