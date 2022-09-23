嘉義縣竹崎鄉某村長轉換跑道，參選鄉民代表，傳出日前以外燴宴請多名鄰長，請託支持，疑涉及賄選，嘉義檢調今天傳喚這名村長及多名鄰長到案說明，目前該名村長由嘉義縣調查站偵訊中。

據了解，這名村長每年定期與鄰長聚餐，鄰長須共同分擔開支，近2、3年因疫情影響，沒有辦餐會，但檢調接獲檢舉，指這名村長登記參選鄉民代表後，辦理外燴，席開5、6桌宴請鄰長及宮廟主委餐敘，席間請託大家支持。

檢察官今天指揮嘉義縣調查站、竹崎分局到村長住處搜索，並傳喚村長及多名鄰長到案說明，有鄰長坦承到場吃飯，全案還在偵訊中。