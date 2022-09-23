嘉縣竹崎某村長請鄰長吃飯 疑涉賄選遭檢調傳喚 19:172022/09/23 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣山區某村長請鄰長吃飯，疑涉賄選遭嘉義地檢署傳喚。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣竹崎鄉某村長轉換跑道，參選鄉民代表，傳出日前以外燴宴請多名鄰長，請託支持，疑涉及賄選，嘉義檢調今天傳喚這名村長及多名鄰長到案說明，目前該名村長由嘉義縣調查站偵訊中。 據了解，這名村長每年定期與鄰長聚餐，鄰長須共同分擔開支，近2、3年因疫情影響，沒有辦餐會，但檢調接獲檢舉，指這名村長登記參選鄉民代表後，辦理外燴，席開5、6桌宴請鄰長及宮廟主委餐敘，席間請託大家支持。 檢察官今天指揮嘉義縣調查站、竹崎分局到村長住處搜索，並傳喚村長及多名鄰長到案說明，有鄰長坦承到場吃飯，全案還在偵訊中。 #九合一選舉 #嘉義縣 #村長 #鄰長 #傳喚 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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