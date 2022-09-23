日前周刊指控國民黨桃園市長參選人張善政，多年前農委會委託研究大量抄襲，主委陳吉仲更為此與前者多次隔空交火，未料今天(23日)，陳自己也遭踢爆抄襲，高雄市議員參選人白喬茵表示，陳吉仲報告大量抄襲林國慶96、97年的報告，連標點符號都照抄。

白喬茵在臉書PO文「出來打球了陳吉仲」，她指出，陳吉仲在101年農委會委託的報告《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，大量抄襲林國慶96年的《全民造林政策之執行成果與政策分析》與97年的《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，不僅整段抄、逐字抄、連標點符號也抄。

白喬茵說，林國慶97年的研究報告表格上，清楚註釋來源是自己與陳吉仲早年的研究，但後者101年研究報告不僅將表格複製貼上，還僅用「本研究整理」帶過，讓讀者誤以為是陳吉仲新計畫的研究成果，痛批違反學術連理，甚至可視為詐騙研究經費。

對於指控，農委會發言人陳淑蓉表示，目前還在了解中，查證後會主動說明。