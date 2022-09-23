活動現場擺放許多毛豆產品，多元化的銷售管道，以確保農民收益。（李俊淇攝）

台南市長黃偉哲與主廚一起動手做毛豆春捲，並品嘗新推出的毛豆蒜味香腸，還不斷提醒大家記得參加毛豆節活動。（李俊淇攝）

台南新市區被稱為毛豆的故鄉，為宣傳毛豆產業文化活動，新市區農會今（23）日下午在新市區農會辦理2022產業文化暨毛豆新品發表會，台南市長黃偉哲受邀參加，現場與主廚一起動手做毛豆春捲，並品嘗新推出的毛豆蒜味香腸，黃大讚，歡迎大家品嚐，一試保證成主顧。

2022產業文化暨毛豆新品發表會，以「毛豆新風味~青春好滋味」為主題，並邀請台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長羅正宗、農業局長李建裕、台南市農會總幹事吳嘉仁、黑橋牌公司經理陳世偉等貴賓到場。活動現場透過主廚上菜秀進行新品展示，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理來嘗鮮，期盼提昇農民農作物曝光，多元化的銷售管道，以確保農民收益。

黃偉哲表示，新市毛豆節就要盛大展開，新市毛豆是臺南主力產品之一，尤其毛豆是營養健康又美味沒有負擔的食品，富有很多蛋白質，歡迎各地好友來台南旅遊，參加毛豆節，品嚐新市優質毛豆產品。

新市農會總幹事李美嬅表示，2019年開始新市區農會與黑橋牌企業股份有限公司合作，以合格優質國產毛豆與國產豬肉結合推出的「毛豆香腸」大獲好評之後，此次更以聯名的方式推出新品「蒜味毛豆香腸」，提供消費者更多口味上的選擇。

新市農會表示，今年毛豆節以「日本祭典」為主題， 10月1日晚上將在保濟殿停車場登場，當天除了邀請許多單位及毛豆寶寶進行表演外，更不能錯過劍玉師小螺絲的劍玉表演及毛豆公主-一綾帶來的精采演出，也有食農教育、DIY活動及青農市集等，邀請大家呼朋引伴來參加最日式的產業文化祭典。