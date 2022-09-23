律師吳怡錚今年4月入住新北板橋某產後護理之家，卻發現護理人員處理女兒溢奶時，直接將孩子頭部對著水龍頭沖洗。面對爭議，民進黨立委何志偉擬提案修改《兒童及少年福利與權益保障法》並整合教育部資訊，建立跨部會產後照顧機構及幼托機構違法紀錄查詢系統，讓父母挑選產後照護機構時有更多參考資訊。

吳沂錚透過臉書發文表示，她4月住進板橋某產後護理之家，某日透過監視器發現女兒在育嬰室溢奶，告知照護員後，竟撞見該員將嬰兒抱到水槽，頭部靠近水龍頭直接沖洗，水灌進嬰兒口鼻耳朵導致大哭，產後護理之家副督導事後回應照護員行為並無不妥，讓吳沂錚揚言提告，副督導則回覆「隨便你要怎麼辦」。

針對產後護理之家嬰兒照護爭議，何志偉23日在記者會中指出，大家討論少子化這麼多年，卻沒有一個公開平台揭露產後護理之家、月子中心重大違法及開罰紀錄。

因此，何志偉受訪時進一步說，他將提出兒少法修正案，同時整合教育部國民及學前教育署之全國教保資訊網資訊，建立產後照顧機構及幼托機構違法紀錄查詢系統，讓民眾能透過公開平台查詢產後護理之家、月子中心資訊。

「產後護理之家跟月子中心是法規上的大漏洞。」律師陳泰溢則認為，過去總統蔡英文簽署國際兒童公約，讓許多兒少保護法規順利誕生，卻仍有許多不足地方。

陳泰溢說明，《兒童少年保護法》將兒童及少年福利機構歸類為5類，包含托嬰中心、早期療育機構、安置及教養機構、心理輔導或家庭諮詢機構，以及其他兒童及少年福利機構，令人疑惑究竟產後護理之家及月子中心，能否算在兒童及少年福利機構範圍裡。

陳泰溢指出，若產後護理之家及月子中心不屬兒童及少年福利機構，應儘速修法或由行政機關積極出面解釋，讓產後護理之家及月子中心能被兒少法所規範。