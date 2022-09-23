面對新北中信特攻「黑豹」阿巴西交出31分、11籃板、3助攻與5抄截的全面表現，台啤23日在跨聯盟籃球邀請賽，最後以54比77不敵中信特攻，預賽5連敗確定無緣晉級8強，也宣告這次跨聯盟賽提前收工，台啤教練徐仲毅說：「我們訓練次數太少了。」

「很感謝三哥(台啤總教練周俊三)這次給我機會與空間，只可惜我們大約只有練了12次，整個團隊還在慢慢熟悉我的體系當中，」徐仲毅表示，「等到我們打完前3場預賽，球員才感覺慢慢熟悉我的體系，如今看來已經來不及了。」

今天攻下11分的台啤主控王子綱表示，雖然5戰全敗結束這次的跨聯盟賽，卻可以跟不同特色的球隊交手，讓全隊擁有一次很棒的學習經驗，「我們就是努力從對方身上挖東西，努力學習經驗，希望等到SBL新球季開打後可以運用到。」

至於中信特攻拿下預賽4連勝，儘管明天還有一場遭遇台中太陽的預賽，卻已提前確定以B組第1晉級8強，關鍵是阿巴西這4場預賽場均31分、10.5籃板及3.5助攻的優異表現，他卻客氣表示自己還沒算進步，要等新球季開打後才知道。

中信特攻總教練李逸驊卻不這麼想，「我想阿巴西今年夏天進步最多的地方，就是我期望他可以努力強勢切入，且製造犯規站上罰球線機會，我們上季很多比賽的罰球次數都輸給對手，所以我希望他可以幫助我們，證明他不是菜鳥，而是我們主力。」